Происшествия

Псковские росгвардейцы «оставили» 51-летнего вора без выпивки и закуски

51-летний мужчина попался на краже спиртного и продуктов питания из магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы задержали мужчину около 21.30 в магазине на Октябрьском проспекте.

В тот же день в 19.10 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 31-летнего гражданина, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.