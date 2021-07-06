Происшествия

Пушкиногорцу не дали сдать украденную мясорубку на металлолом

Полиция раскрыла кражу из магазина в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 6 июля из складского помещения магазина на улице Пушкинской украли мясорубку промышленного назначения. Причиненный ущерб составил около 8 тысяч рублей. Полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный местный житель 1992 года рождения.

По версии следствия, проникнув на склад, мужчина похитил интересовавший его агрегат и скрылся. Позднее он разобрал мясорубку на части и собирался сдать ее в пункт приема металла. Фигурант дал признательные показания.

Полиция изъяла похищенное, возбуждено уголовное дело, идет расследование.