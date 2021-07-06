Происшествия

В Борисовичах упавший дорожный знак порезал ногу ребенку

В Борисовичах на ребенка упал дорожный знак. Как сообщила Псковской Ленте Новостей местная жительница, это произошло 5 июля в 14.00 на улице Пражская, 8/12.

Ребенок гулял на детской площадке. Рядом с площадкой находится зона парковки, которая обозначена дорожным знаком. Мальчик 2013 года рождения дотронулся до знака рукой, после чего дорожный знак вместе со стойкой упал ему на ногу. Женщина обратилась в приемный покой детской областной больницы, где ему диагностировали четыре резаных раны по 10 см каждая на тыльной стороне правой стопы.

«Знак упал в 4 см от пальцев ног. Страшно представить, что было бы, если бы удар пришелся по жизненно важным частям тела», - отметила женщина.

По словам мамы пострадавшего ребенка, при визуальном осмотре заметно, что конструкция стойки не является цельнометаллической. Она состоит из двух частей. Забетонированная часть знака выступает из земли на 3 см, остальная часть приварена. Перелом стойки произошел по шву.

«За три дня после происшествия единственный, кто поинтересовался самочувствием ребенка - управляющая компания. На сегодняшний день знак продолжает лежать на территории детской площадки. Убрать его или починить никто не торопится. Края самого щита очень острые, как бы еще беды не было», - рассказала женщина. О происшествии она сообщила в полицию.