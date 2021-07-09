Происшествия

Вор на моторной лодке завелся в Гдовском районе

Рыбакам на Ужинском озере в Гдовском районе советуют не оставлять удочки без присмотра. Псковские отдыхающие, которые проводили выходные дни у водоема, рассказали о необычном воре, который украл там их снасти. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

«На озерах сейчас огромное количество отдыхающих, яблоку негде упасть. Остановились порыбачить и мы. Нашли более или менее безлюдное местечко. В первом часу ночи сели в машину в нескольких метрах от берега, от комаров спрятаться да перекусить. Тут откуда ни возьмись подъехала моторная лодка, и на глазах рыбаков мужчина украл наши удочки и унесся восвояси! Мы ездили, искали, спрашивали отдыхающих. Все видели. Но ночь, огромное количество людей. Конечно, не нашли», - рассказали отдыхающие.

По их словам, когда предполагаемый вор катался ночью по водоему, казалось, «будто просто пьяный наматывает круги по озеру». «Но проанализировав и поездив по местам стоянок людей (рыбачили многие, удочки были оставлены на берегу, а люди спали), сделали вывод, что крутился он там не просто так. Забрасывал свою удочку с крюком и подцеплял за леску издалека чужие удочки, что оставлены на ночь. Пьяный до такого не додумается. А ведь одна такая удочка стоит от 5 тысяч рублей», - подчеркнули потерпевшие.

Одна из потерпевших рассказала, что мужчина был среднего роста, полного телосложения, темноволосый. «По таким приметам, безусловно, невозможно его отыскать, но вдруг это поможет вам уберечь от вора свое добро», - добавила женщина.