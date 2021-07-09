Происшествия

Лесной пожар зафиксирован в Псковском районе

Лесной пожар зафиксирован в Псковском районе 8 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар на площади 0,25 га произошел в 800 м от населенного пункта Замосточье.

Всего с начала периода произошло 60 пожаров на площади 46,99 га.

Также пожар произошел 9 июля в 04.35 по адресу: Невельский район, Ивановская волость, д. Марьино. Помещение бани выгорело изнутри по всей площади.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки внутри бани. Спасен жилой дом