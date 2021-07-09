Происшествия

Десять дверей пропали со скотного двора в Новосокольническом районе

Полиция раскрыла хищение металлических изделий, принадлежащих местной сельхозорганизации, в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Маево со скотного двора сельхозкооператива украли десять металлических дверей, в том числе распашных и одинарных. Причиненный ущерб устанавливается.

Полицейские установили личности подозреваемых. Это двое жителей Великих Лук, мужчины 1992 и 1996 годов рождения. По версии следствия, они сняли ворота, погрузили их в автомобиль и вывезли в пункт приема металла.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.