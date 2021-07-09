Судебный пристав покончил жизнь самоубийством в московском суде

Судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
«Предварительно, судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы», - рассказали в источнике.
«По данному факту в ГУФССП России по городу Москве назначена служебная проверка, в настоящее время уполномоченными органами проводятся следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе ГУФССП по Москве на соответствующий запрос.