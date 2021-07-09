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Великолукский суд рассмотрел дело о краже стеклопакетов

09.07.2021 15:43|ПсковКомментариев: 0

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В марте этого года в деревне Дубрава-2 подсудимый разбил окно в чужом доме. Через оконный проем он проник в дом и украл там три биметаллических радиатора, твердотопливный котел, а также демонтировал с внешней стороны стены дома трубу дымохода, похитив имущества на общую сумму более 32 000 рублей.

В другой день он вернулся к дому потерпевшего, откуда тайно украл три стеклопакета на общую сумму более 7 000 рублей. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на общую сумму более 40 000 рублей.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Теги: #великие луки #кража #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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