Происшествия

В Псковской области огласили приговоры в отношении военных, укравших оборудование на 75 млн рублей

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении остальных членов организованной группы, которая, действуя на протяжении более трех лет, похищала летно-техническое обмундирование, хранящееся на складах авиационных полков 6 армии ВВС и ПВО, чем причинила ущерб государству на сумму более 75 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд признал членов организованной группы виновными. Одному офицеру запаса назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания. Второму офицеру запаса и старшему прапорщику запаса назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания.

Ранее Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор организатору и другим подельникам этой организованной группы. Они были осуждены к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет.