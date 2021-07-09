Происшествия

На 10 тысяч рублей оштрафовали самогонщицу в Печорском районе

Женщину в Печорском районе оштрафовали за производство, хранение и сбыт опасного для жизни и здоровья самогона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Подсудимая приготовила самогон кустарным способом в своем доме в одной из деревень Печорского района весной. Как отметили в пресс-службе, она осознавала непригодность использования этого самогона в пищевых целях и не обладала сведениями о его качестве и безопасности.

Печерянка хранила самогон для последующего сбыта в доме, а затем продала бутылку с самогоном объемом 0,5 л за 100 рублей гражданину, действующему в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Подсудимая признала вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.