Происшествия

Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в центре Пскова

Сотрудники МЧС потушили загоревшийся автомобиль в центре Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Сигнал о возгорании поступил спасателям сегодня, 10 июля, в 14.24. Загоревшийся автомобиль находился в центре Пскова, на площади Ленина. Для ликвидации пожара на место выехали 2 пожарные машины и 7 сотрудников управления, которые потушили возгорание.

В то же время начался еще один пожар в жилом доме на улице Рабочей в Новосокольниках. На место происшествия выдвинулись 2 машины и 5 сотрудников МЧС, также успешно ликвидировавшие пожар.