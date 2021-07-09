Происшествия

Девять человек пострадали при столкновении катера с мостом имени Кадырова в Петербурге

Девять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате опрокидывания лодки в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Происшествие случилось на Дудергофском канале, у опоры моста, названного в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова, уточняет «Фонтанка».

«На борту моторного катера находилось девять человек, в том числе трое детей. После столкновения с бетонной набережной, все пассажиры оказались в воде. Они пострадали, и по результатам осмотра госпитализированы», - прокомментировали в городском управлении МЧС.

По сведениям экстренных служб Санкт-Петербурга, ребенок четырех лет сломал ногу, а двое других детей, семи и девяти лет, получили ушибы. Кроме того, пострадали пять мужчин, одного из них без сознания доставили в реанимацию, у остальных переломы ног. У еще одной пострадавшей оказался открытый перелом бедра.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция начала проверку по факту инцидента.