Происшествия

Известна причина возгорания автомобиля в центре Пскова

Причина возгорания автомобиля в центре Пскова 10 июля — разгерметизация топливной системы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Автомобиль «Ауди» 1989 года выпуска загорелся на площади Ленина в Пскове около 14.24. Огнем поврежден моторный отсек.

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А в ночь на 11 июля в 3.12 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Советской в городе Дно. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, спасены две хозяйственные постройки.

По аналогичной причине в 0.03 в деревне Мосеево Невельского района на открытой территории сгорел рулон сена.