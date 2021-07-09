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Мальчик и двое взрослых утонули в водоемах Псковской области в воскресенье

12.07.2021 08:59|ПсковКомментариев: 0

Мальчик и двое взрослых утонули в водоемах Псковской области в воскресенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

11 июля в 16.09 от Невельского отдела полиции поступила заявка на поиски утонувшего в озере Плисса в районе деревни Плисса. В 19.30 из воды извлекли тело мужчины 1989 года рождения. Причина смерти устанавливается, тело передано сотрудникам полиции.

В 17.03 от Дновского отдела полиции поступила заявка на поиски гражданина 1974 года рождения, который утонул в реке Полонка в районе деревни Выскодь. В 20.05 тело излечено из воды.

В 19.13 от Дедовичского отдела полиции поступила заявка на поиски мальчика, утонувшего в реке Шелонь вблизи деревни Точки. В 21.50 тело ребенка 2013 года рождения найдено.

Теги: #дновский район #невельский район #дедовичский район #утопленники
Источник: Псковская Лента Новостей
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