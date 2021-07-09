Происшествия

4 лесных пожара произошло в Псковской области за выходные

Несколько лесных пожаров произошло в Псковской области за выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

10 июля зарегистрировано два пожара – один в Палкинском районе поблизости от деревни Струглица, второй в Пустошкинском районе у деревни Заозерье. Об ликвидированы.

За воскресенье также произошло два лесных пожара на площади 0,7га в Псковском район в 5 км от деревни Струбач и в Печорском районе в 200 метрах от деревни Рагозина Гора.

Всего с начала периода зарегистрировано 65 пожаров на площади 50 га.