Происшествия

«Обезьянка с секретом» не прошла таможенный контроль в Печорском районе

Сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Куничина Гора» в Печорском районе в кабине грузовика обнаружили мягкую игрушку (обезьяну), внутри которой находились наркотические вещества и приспособления для их употребления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В кабине грузового автомобиля под управлением гражданина России, следовавшего в Эстонию, в мягкой игрушке обнаружили 1,88 грамма марихуаны и 1,5 грамма синтетического психостимулятора класса катинонов («соль»).

«1,5 грамма этой "соли" составляют крупный размер, - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - Для привыкания к данному наркотическому веществу требуется всего 1-3 дозы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия».

В отношении водителя грузового автомобиля возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ. Наркотические вещества изъяты.