Происшествия

В Куньинском районе сгорели жилой дом и сарай

11 июля в Куньинском районе сгорели жилой дом и сарай. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар начался в 14.50 в деревне Боровково. Причина пожара, предположительно - нарушение правил пожарной безопасности при курении хозяйки.

В 12.04 в Бежаницах на улице Советской в жилом двухквартирном доме огнем повреждена кровля на площади 1 кв метр. Причина пожара, предварительно - короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении

В субботу, 10 июля, в 14.30 Новосокольниках на улица Рабочей в жилом доме сгорела кровля по всей площади. Помещение выгорело изнутри. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки. Спасен соседний жилой дом и 4 хозпостройки.