Происшествия

Беззубого псковича с поврежденными пальцами разыскивают полицейские

Жителя Пскова Андрея Шаранкова 1970 года рождения разыскивают полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 мая разыскиваемый ушел из дома на улице Пригородной, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, темно-русые короткие волосы с проседью, имеются залысины, овальное лицо, нос с горбинкой, прямые, низкие и густые брови, светлые глаза, большинство зубов отсутствует.

На момент исчезновения был одет в зеленую куртку-ветровку, темные брюки или темно-синие джинсы, черные кроссовки либо ботинки (размер 42), черные носки.

Особая примета: на правой руке повреждены три пальца.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Шаранкова, просят обратиться по телефонам: 8(8112) 59-63-22, в отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову: 8 (8112) 59-63-09 или 02.