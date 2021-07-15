Происшествия

Два человека утонули в Великолукском районе

Два человека утонули в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 14 июля от отдела полиции «Великолукский» поступили две заявки на поиски утонувших.

Одна из них – на поиски мужчины пропавшего на озере Сорито. В 12.20 водолазная группа поисково-спасательного отряда Великих Лук извлекла из воды, в 10 метрах от берега, тело мужчины 1993 года рождения. Тело передано сотрудникам полиции. Причина смерти устанавливается.

Второй человек утонул в деревне Купуй Великолукского района. В 19.00 группа поисково-спасательного отряда подняла из воды тело мужчины 1975 года рождения и передала его сотрудникам полиции. Причина смерти устанавливается.