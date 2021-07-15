Происшествия

В Пскове мужчина попался на краже одежды

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину за кражу из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

15 июля экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел одежду, не заплатив за нее.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.