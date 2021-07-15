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За уклонение от исправительных работ житель Куньинского района лишился свободы

За уклонение от отбытия наказания в виде исправительных работ жителю Куньинского района заменили наказание на лишение свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ранее Великолукский районный суд отправил мужчину на исправительные работы сроком на 6 месяцев по части 1 статьи 157 УК РФ.

Спустя время администрация учреждения исполнения наказания обратилась в суд с представлением о замене осужденному не отбытой части наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания, ссылаясь на то, что осужденный злостно уклоняется от отбывания назначенного ему наказания. Мужчина не явился для отбытия исправительных работ после вынесенного письменного предупреждения.

С учетом позиции прокурора суд заменил осужденному не отбытое наказание в виде исправительных работ на 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.