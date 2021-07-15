Происшествия

Псковская полиция раскрыла хищение огнетушителей с АЗС

Полиция раскрыла хищение имущества одной из топливных компаний в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Вышгородок ночью 14 июля из ангара АЗС украли шесть огнетушителей по 50, 70 и 80 литров, а также несколько специальных измерительных приборов.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1995 года рождения. Молодой человек дал признательные показания.

По версии следствия, фигурант, взломав дверь, проник в помещение ангара и вынес оттуда огнетушители и измерительные приборы. Мужчина спрятал их поблизости в кустах, чтобы потом сдать украденное в пункт приема металла. Однако, задуманное осуществить не успел: все огнетушители и приборы обнаружили и изъяли полицейские.

По данному факту возбудили уголовное дело. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Идет расследование.