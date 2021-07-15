Происшествия

Псковский суд снова отправил в колонию покинувшего дом бывшего осужденного

Псковский городской суд вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого по двум статьям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

17 декабря 2020 года подсудимый в кафе тайно похитил мобильный телефон, причинив потерпевшему материальный ущерб в размере 15 000 рублей. Он же, являясь поднадзорным лицом, после освобождения из мест лишения свободы самовольно оставил место жительства в целях уклонения от административного надзора.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.