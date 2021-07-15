Происшествия

Полицейский рассказал, какие преступления в Пскове происходят чаще всего

Основная доля преступлений в Пскове приходится на сферу незаконного оборота наркотиков и краж с использованием IT-технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на начальника УМВД РФ по Пскову Сергея Сурина.

В целом, в этом году наблюдается значительное снижение этих видов преступлений. Так, количество выявленных краж снизилось с 217 до 127. При этом до 30% выросла раскрываемость данного вида преступлений.

О мероприятиях по обеспечению правопорядка на территории муниципалитета по итогам июня этого года Сергей Сурин рассказал в ходе координационного совещания.

Что касается административных правонарушений, то за прошедший месяц составили 399 протоколов за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 10 - за распитие спиртного, 2 - за неуплату административных штрафов. Кроме того, оштрафовали 1711 водителей, задержали в нетрезвом виде 56 водителей, изъяли 1820 литров алкогольной несертифицированной продукции.

На вопрос о пресечении действий мошенников, представляющихся социальными работниками, врачами и сотрудниками коммунальных служб, начальник УМВД РФ по Пскову ответил, что с начала года таких случаев практически не зафиксировано.

Также Сергей Сурин сообщил, что в настоящий момент УМВД активно реализует мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В течение прошлого месяца составили 313 протоколов за нарушения в данной сфере.

Кроме того, в ходе координационного совещания прозвучала информация о дорожно-транспортной обстановке за первое полугодие. С начала года на улицах и дорогах Пскова в результате ДТП погиб один человек, пострадали в автоавариях 9 детей в возрасте до 16 лет. За этот период времени было составили около тысячи административных материалов, в том числе 183 - в отношении нетрезвых водителей, 187 - за повторное вождение в пьяном виде.