Происшествия

За кражу магнитолы стружанин получил условный срок

Жителя Стругокрасненского района осудили за кражу чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ночью 17 апреля на улице Индустриальной в поселке Струги Красные мужчина похитил с автомобиля КрАЗ 2 аккумуляторные батареи стоимостью 15 000 рублей и автомагнитолу стоимостью 1500 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.