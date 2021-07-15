Происшествия

В Куньинском районе женщина лишилась денег после «снятия порчи»

В Куньинском районе полицейские установили подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась местная жительница 1970 года рождения, ранее судимая за разбой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 25 июня в деревне Слепнево во дворе дома к 55-летней местной жительнице подошла незнакомая женщина. Незнакомка заявила, что на женщине порча и предложила помочь снять ее. Та согласилась и пригласила «целительницу» к себе домой. Здесь мошенница запросила денег за свои услуги. Получив 15 тысяч рублей, гостья провела какие-то манипуляции и порекомендовала хозяйке регулярно принимать предложенную ей «настойку» на воде.

Через некоторое время женщина убедилась, что стала жертвой мошенницы. Получив от граждан сообщение о произошедшем инциденте, сотрудники отделения полиции по Куньинскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой. Она дала признательные показания. Полученные обманным путем деньги, фигурантка потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.