Происшествия

В Великих Луках продали спиртное подростку

В Великих Луках полиция выявила факты нарушения правил реализации алкогольной продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию водки, пива, вина, виски, коньяка.

Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области совместно с великолукскими коллегами 15 июля установили, что в торговой точке по улице Глушанкова продавщица незаконно продала пиво несовершеннолетнему. Здесь же установлен факт реализации пива в полимерной таре объемом свыше 1500 миллилитров.

Стражи порядка выявили факт оборота алкогольной продукции в ассортименте без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота, в нарушение Федерального закона от 22.11.1995 г. №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В магазине по проспекту Октябрьскому тоже были выявлены аналогичные нарушения: пиво реализовывалось в полимерной таре объемом свыше 1500 миллилитров, вино продавалось без сопроводительных документов. Кроме того, пиво и пивные напитки продавались без сопроводительных документов в нестационарном объекте торговли.

По всем данным фактам возбуждены административные расследования по частям 2.1, 2.2, 2 и 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Полицейские изъяли из незаконного оборота в общей сложности более 1300 литров алкогольной продукции. Ее образцы будут отправлены для проведения соответствующей экспертизы.