Происшествия

Ложное сообщение о пожаре в пустошкинской администрации поступило в полицию

Ложное сообщение о начавшемся пожаре в пустошкинской администрации поступил сегодня, 16 июля, в полицию, сообщает районная газета «Вперед».

На место происшествия к зданию местной администрации оперативно прибыли две пожарные машины. Вскоре выяснилось, что никаких следов возгорания нет.

На данный момент сотрудники полиции уже установили личность мужчины, сообщившего о пожаре. Он доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, звонивший находится в состоянии алкогольного опьянения.