Происшествия

В Росгвардии рассказали, как гримируются псковские воры

К каким хитростям прибегают магазинные воры в Псковской области, рассказал на пресс-конференции начальник регионального отделения Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России Роман Малиновский.

«Чаще всего хищениями занимаются асоциальные элементы - пришел, схватил бутылку водки с витрины и скрылся. Но некоторые преступники бывают хорошо подкованы и прибегают к разным хитростям. Например, зная, что уголовная ответственность за кражу наступает от 1000 рублей ущерба, они воруют на меньшую сумму. Некоторые рискуют и повышают лимит до 2500 тысяч, но им не всегда везет», - рассказал Роман Малиновский.

Он отметил, что все любители взять чужое находятся на контроле у служб безопасности магазинов, и охранники знают постоянных воров в лицо. Однако, некоторые из них пытаются обмануть стражей порядка, приклеивая усы и надевая парики.

«Кражи в магазинах совершает преимущественно асоциальный контингент, часто - наркоманы. Они похищают единичные дорогие товары - алкоголь или кофе, чтобы сбыть его в ларьки и вырученные деньги пустить на свои "черные" дела. А иногда люди идут воровать без мотивировки, и во время беседы после поимки сами не могут объяснить, зачем делают это», - добавил Роман Малиновский.

Кроме того, представитель вневедомственной охраны дал рекомендации сотрудникам магазинов и покупателям, как вести себя, если они стали свидетелями кражи.

«Нужно смотреть на степень адекватности нарушителя, но, в любом случае, вмешиваться в грабеж или похищение не нужно. Помните, что у граждан нет полномочий задерживать преступников. Вы можете вслух предупредить человека, что увидели его попытку украсть товар. В таком случае, если он продолжит это делать, то навлечет на себя наказание по более серьезной статье уголовного кодекса», - пояснил Роман Малиновский и добавил, что после вызова вневедомственной охраны всем свидетелям преступления нужно оставаться на месте происшествия, чтобы стражи порядка могли быстрее отработать его.