Происшествия

Псковичи за месяц стали жертвами 400 мошеннических схем

Жители Псковской области стали жертвами более 400 мошеннических схем за прошедший месяц. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов.

«На данный момент наш основной бич - это именно киберпреступления. За прошедший месяц более 300 краж в сфере ИТ мошенники совершили через подменные сайты, сайты продаж и взломы в социальных сетях», - рассказал Александр Павлов.

По словам начальника угрозыска, мошенники часто звонят с московских номеров, начинающихся с цифр 495. Однако в последнее время интернет-телефония вышла на новый уровень - при звонке злоумышленников могут отображаться номера реально существующих банков.

«Мошенники представляются сотрудниками банка, полиции, следственного комитета и даже уголовного розыска и сообщают, что с вашего счета злоумышленники пытаются похитить деньги или заставляют оформить кредит. И люди на это ведутся! Буквально вчера мы разбирали случай, когда человек оформил на себя кредит в 1,5 миллиона рублей», - отметил Александр Павлов.

Кроме того, мошенники могут действовать через сайты-двойники крупных компаний. Так, жители Псковской области лишились крупной суммы после того, как заказали путевки на море через фальшивый сайт.

«Мы проводим большую профилактическую работу. Участковые разносят анкеты по городам и районам области. Нам нужно максимально обработать все население и объяснить, что никогда сотрудник банка или сам не позвонит клиенту и не расскажет о взломе, не предложит компенсацию или выплату. Если у вас возникают вопросы - позвоните по телефону 02 или в банк, сотрудниками которого вам представились», - предупредил сотрудник УМВД.

Он отметил, что профилактическая работа дала свои результаты - количество жертв от мошенников снизилось, однако они все равно есть. По словам полицейского, это происходит потому, что люди не примеряют на себя ситуации, о которых слышат, и считают, что с ними такое не может случиться никогда. Часто во время подачи заявления в полицию человек говорит, что знал о подобных мошеннических схемах, но ему по телефону слишком убедительно об этом говорили или конкретно сегодня он плохо себя чувствовал, вот и оформил кредит на миллион.

«Схемы "развода" людей прогрессируют, но мы не опускаем руки. Периодически мы проводим задержания единичных мошенников. Помните, главное в разговорах с ними - повесить трубку и не разговаривать!» - обратился к псковичам Александр Павлов.