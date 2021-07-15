Происшествия

Великолукский суд удовлетворил иск на миллион по делу об убийстве

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В ночь с 1 на 2 июня 2020 года подсудимый вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки в деревне Кожино Куньинского района. Между мужчинами произошла ссора. Подсудимый взял хранившееся за диваном в доме незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье, после чего выстрелил из него в грудь знакомому. Потерпевший скончался на месте.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в размере 1 000 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.