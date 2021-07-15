Происшествия

Иностранец пытался дать взятку псковскому инспектору

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан, которого обвиняют в покушении на дачу взятки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В мае для беспрепятственного прохождения таможенного контроля без необходимых документов на МАПП Бурачки мужчина пытался дать старшему инспектору таможенного поста денежное вознаграждение в размере 100 евро.

Инспектор уведомил об этом начальника Псковской таможни, действия взяткодателя пресекли. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.