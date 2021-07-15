Происшествия

Семейная ссора в Борисовичах закончилась поножовщиной

31-летняя женщина ударила ножом своего мужа в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 15 июля в квартире дома на улице Михаила Егорова между супругами произошла ссора на семейно-бытовой почве. В результате конфликта псковичка нанесла мужу проникающее ножевое ранение. Мужчину 1983 года рождения госпитализировали.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.