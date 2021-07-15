Несколько гаражей и автомобиль горели в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 16 июля в 05.19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Псков, ул. Лесная, д.8
Сгорела хозяйственная постройка (сарай) размером 6х3 метра. Выгорел изнутри по всей площади гараж № 1 размером 6х3 метра. Гараж № 2 размером 5х4 метра огнем поврежден на площади 7 кв. метров.
Сгорел гараж № 3 размером 3х4 метра. По всей площади огнем поврежден автомобиль «Дэу Матиз» 2004 года выпуска.
Гараж № 4 размером 6х4 метра огнем поврежден на площади 4 кв.метра.
Причина пожара, предварительно - поджог.
Спасено: 4 гаража, один автомобиль.