Происшествия

Молодой человек утонул в Великолукском районе

Молодой человек 2003 года рождения утонул в Великолукском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

18 июля от дежурного отдела полиции поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков молодого человека, который утонул в озере Зеленом в деревне Плаксино. В 12.30 водолазная группа поисково-спасательного отрада города Великие Луки извлекла из воды тело погибшего, его передали сотрудникам полиции.

Кроме того, 18 июля в 7.30 в водоеме без названия у деревни Лопатово Псковского района утонул мужчина 1968 года рождения. В 16.15 водолазная группа поисково-спасательного отрада города Пскова обнаружила тело погибшего.

В обоих случаях устанавливают причину смерти.