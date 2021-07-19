Происшествия

Ночью в Пскове 20 человек эвакуировали из-за пожара

20 человек, включая одного ребенка, эвакуировали из-за пожара в Пскове в ночь на 19 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Леона Поземского поступило в главное управление в 3.39. В результате пожара выгорела комната, причина — нарушение правил безопасности при приготовлении пищи.

А 18 июля в 23.05 в деревне Спичино Куньинского района сгорела баня. Пожарным удалось спасти два жилых дома. Причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Кроме того, 18 июля в Гдовском районе произошел лесной пожар на площади 3,8 га. С начала периода в регионе зарегистрировали 72 лесных пожара.