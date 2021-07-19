Происшествия

Пассажирку поезда Псков - Петербург разыскивают родители

Девушка 2002 года рождения пропала 10 месяцев назад по дороге из Смоленска в Санкт-Петербург с пересадкой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили родители пропавшей.

«Уже 10 месяцев нам ничего не известно о нашей дочери - Поповой Диане Дмитриевне 2002 года рождения. 13 сентября наша дочь со своим молодым человеком села в автобус из Смоленска в Псков, а далее из Пскова они сели в поезд «Ласточка» и в 9:30 15 сентября года вышли на Балтийском вокзале в Санкт-Петербурге», - рассказали родители. С тех пор местоположение Дианы Поповой неизвестно.

Приметы Дианы: пирсинг на нижней губе справа, татуировка на плече и предплечье, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы (могут быть окрашены), карие глаза.

Девушка была одета в ярко-розовую толстовку, черные джинсы, ярко-розовые кроссовки.

«Мы очень надеемся, что распространение информации о нашей Диане поможет ее найти! Вдруг кто-нибудь увидит ее, возможно, она живет рядом с вами или вы встречаете ее в магазине, парке, на улице», - добавили родители Дианы Поповой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.