Происшествия

Разговор с незнакомцем обошелся псковичке в 400 тысяч рублей

После общения с неизвестным псковичка лишилась крупной денежной суммы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 48-летней жительнице областного центра позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег он обманным путем присвоил около 400 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего.

«К сожалению, подобные факты противоправных деяний в сфере информационно-телекоммуникационных технологий стали довольно распространенным явлением. С учетом складывающейся ситуации полиция предостерегает наших сограждан: не доверяйтесь незнакомцам при общении в Сети или по телефону! Они под разными предлогами пытаются заполучить информацию персонального характера и реквизиты банковских карт доверчивых людей с тем, чтобы завладеть их сбережениями», - отметили в УМВД.

Чтобы не стать жертвами мошенников, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

не устанавливайте на смартфоны подозрительные приложения;

никому не сообщайте сведения о реквизитах вашей банковской карты и другие персональные данные;

не реагируйте на попытки незнакомцев в разговоре вывести вас из состояния психологического равновесия или сбить с толку.

«К примеру, вам звонят незнакомцы из "банка" или из других организаций и сообщают тревожные новости о якобы возникших проблемах с вашим вкладом или с вашей картой. В этой ситуации не волнуйтесь раньше времени. Особенно, если вас начинают торопить, принуждать или ставить какие-либо условия. Просто сразу прекратите этот разговор. Иначе последствия могут быть для вас малоутешительными. Положите трубку и для подстраховки перезвоните на "горячую линию" банка (телефон указан на обратной стороне карты)», - добавили в УМВД.