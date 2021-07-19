Происшествия

Партию китайских кукол задержали на границе в Псковской области

Сотрудники Псковской таможни задержали 31,6 тысяч китайских детских игрушек, маркированных известными товарными знаками. Товар ввозили из Республики Беларусь в адрес фирмы, зарегистрированной в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В результате таможенного досмотра выявили наборы для девочек, наборы конструкторов, металлические машинки, наборы для лепки, косметические детские декоративные средства, куклы, игрушки, изображающие животных. Все игрушки были маркированы знаками, сходными до степени смешения c изображениями товарных знаков официальных правообладателей.

В товаросопроводительных документах информация о маркировке товаров перечисленными товарными знаками не заявлялась. На запросы таможни представители правообладателей товарных знаков сообщили, что разрешений на использование товарных знаков, производство, хранение с целью реализации, ввоз, реализацию на территории Российской Федерации отправителю и получателю товара не выдавали.

За незаконное использование средств индивидуализации товаров возбудили 11 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, предусматривающей ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара. До решения суда игрушки изъяли.