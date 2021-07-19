Происшествия

Фальшивые купюры выявили в выручке псковских торговых организаций

Три фальшивые денежные банкноты обнаружили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Две тысячерублевые и одну пятитысячную купюры с признаками подделки выявили 19 июля в двух финансовых учреждениях города. По имеющимся сведениям, эти подделки поступили в выручке торговых организаций.

По данным фактам возбудили уголовные дела.

«В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации», - напомнили в УМВД.