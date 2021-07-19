Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали любителя спиртного

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

19 июля в 12:36 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», получил информацию о том, что в магазине на улице Советской сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.