Происшествия

Пожилая женщина пропала в Великих Луках

Зинаиду Ерошенкову 1948 года рождения разыскивают в Великих Луках. Пожилая женщина ушла из дома на проспекте Ленина 19 июля после 17.00.

Фото: Луки.ру

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, длинные и темные волосы, речь ясная, говорит и ходит медленно. Была одета в зеленое платье, белую накидку и тапочки, пишет портал «Луки.ру».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Зинаиды Ерошенковой, просят обратиться по телефонам ОМВД России по городу Великие Луки: дежурная часть 8(81153)5-27-94 или +7(911)369-61-44, +7(906)2231128.