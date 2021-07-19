Происшествия

Житель Новоржева отправится в колонию за угрозу матери убийством

Ранее судимый житель Новоржева отправится в колонию строгого режима за то, что угрожал убийством своей матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Суд установил, что 21 мая в 16.00 мужчина 42 лет находился по месту жительства - в квартире одного из домов в Новоржеве. Затем, в ходе ссоры с матерью, он стал угрожать ей убийством и агрессивно замахиваться на женщину палкой.

Таким образом, сын совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 119 УК РФ. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, исходя из общественной опасности совершенного деяния, характеризующих данных и наличия в действиях подсудимого рецидива назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.