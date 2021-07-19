Происшествия

Стругокрасненский суд вынес приговор ревнивому мужчине за поножовщину

Стругокрасненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ночью 21 марта подсудимый и потерпевшая находились в доме в деревне Гмырино Стругокрасненского района. На почве ревности и сложившихся личных неприязненных отношений между ними произошла ссора. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей удар складным ножом в живот, причинив ей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Приговором суда мужчину признали виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.