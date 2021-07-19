Происшествия

Купавшегося мужчину обокрала безработная печерянка

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж в Пушкинских Горах и Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Печорах на озере Рагозино ночью 18 июля во время купания у 24-летнего молодого человека из одежды, оставленной на берегу, украли банковскую карту. Позднее с нее сняли более 20 тысяч рублей. Потерпевший, житель Печорского района, заявил о случившемся в полицию.

Сотрудники МО МВД России «Печорский» установили подозреваемую. Ею оказалась безработная жительница города Печоры, девушка 2002 года рождения. Она дала признательные показания.

По версии следствия, девушка проходила по берегу озера и решила украсть чужое имущество. Похищенную банковскую карту она использовала для оплаты покупок в магазинах. В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Идет расследование.

А в поселке Пушкинские Горы за помощью к стражам порядка обратился местный житель, работающий водителем-дальнобойщиком. Он сообщил, что у него также исчезла банковская карта, с которой похитили 120 тысяч рублей. Сотрудники отделения МВД России по Пушкиногорскому району установили подозреваемую – 45-летнюю безработную жительницу Пушкинских Гор. Банковскую карту изъяли. Все обстоятельства произошедшего уточняют в рамках возбужденного уголовного дела.

«Помните, что нечистые на руку лица всегда готовы незамедлительно воспользоваться малейшей вашей оплошностью и похитить оставленные или забытые вами кошельки, мобильные телефоны, сумки! Будь то, к примеру, на пляже, в магазине или в гостях», - напомнили псковичам в пресс-службе ведомства.