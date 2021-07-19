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Происшествия

Двое мужчин наказаны за кражу из новосокольнического депо

20.07.2021 16:13|ПсковКомментариев: 0

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Новосокольнического района, обвиняемых в совершении трех эпизодов краж имущества с объектов железнодорожного комплекса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с 31 января по 1 февраля по предварительному сговору мужчины совершили две кражи пяти эластомерных поглощающих аппаратов с производственной площадки пункта техобслуживания Великие Луки эксплуатационного вагонного депо Новосокольники, а также кражу двух секций печи с территории Великолукского территориального участка Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению. ОАО «Российские железные дороги» своими действиями они причинили материальный ущерб на сумму более 100 000 рублей.

Одного из злоумышленников, неоднократно судимого мужчину, признали виновным. Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору - отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, частично присоединил неотбытую часть наказания по двум предыдущим приговорам. Окончательно мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Второму мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Теги: #Новосокольнический район #великие луки #кража #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
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