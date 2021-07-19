Происшествия

В Пскове пропала 34-летняя женщина

34-летняя женщина пропала в Пскове. С 15 июля местонахождение Ирины Матвеевой неизвестно. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы: рост 157 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые крашеные волосы.

Предположительно была одета в белую блузку и черную юбку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.