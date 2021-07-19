Происшествия

Дедовичский суд рассмотрел дело о краже металлических столбов

Дедовичский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемых в краже по предварительному сговору мужчин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

2 апреля подсудимые подъехали к территории сельскохозяйственного кооператива, откуда с помощью металлической кувалды совместно вытащили и похитили установленные в землю 14 металлических столбов, причинив потерпевшей стороне материальный ущерб в размере более 14 000 рублей.

Подсудимые вину признали в полном объеме, добровольно возместили ущерб, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Приговором суда одному из мужчин назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года с возложением ряда обязанностей, второму мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Приговор пока не вступил в законную силу.