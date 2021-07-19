Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в городе Дно

Мужчина 1961 года рождения погиб при пожаре в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании дома на улице Партизанской поступило 21 июля в 0.41. На месте сгоревшего жилища было обнаружено тело владельца. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

20 июля в 6.54 на улице Фурманова в Великих Луках сгорел второй этаж двухэтажного дома. Кроме того, огонь уничтожил гараж, в котором находился автомобиль «Чери Амулет» 2006 года выпуска. Пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки внутри гаража.

Кроме того, в 18.32 у дома №32б на улице Юбилейной в Пскове огонь повредил моторный отсек автомобиля «Опель Фронтера» 1993 года выпуска на площади 2 квадратных метра. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.