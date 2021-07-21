Происшествия

Великолучанин украл полтонны металлолома из чужого гаража

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили местного жителя, подозреваемого в хищении имущества из гаража. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 июля из гаража на Октябрьском проспекте, взломав замок, украли 500 кг лома черных и цветных металлов.

Полицейские установили личность подозреваемого. Это 25-летний безработный и ранее судимый за кражи великолучанин. Он дал признательные показания. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, фигурант вынес в мешках похищенный металл и спрятал его поблизости, чтобы потом вывезти в пункт приема металла. Однако, сделать этого не успел – кражу раскрыла полиция. Идет расследование.